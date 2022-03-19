受海洋氣流影響現雲海 料下周開始轉涼

踏入三月開始迎來春季，一股潮濕的海洋氣流正影響華南沿岸，本港昨早多區出現雲海，維港兩岸的高樓大廈，屹立在一片白色雲海之中，如山水畫如仙境般的畫面。不少攝影發燒友昨早到高山及海邊拍攝霧海景色。天文台指潮濕的海洋氣流昨影響華南沿岸，正午時分，橫瀾島的能見度在一千米以下，又指一股偏東氣流會在未來一兩日影響華南沿岸，受潮濕的海洋氣流影響，下周初廣東沿岸有霧。另外，天文台預料一道冷鋒將在下周二晚上抵達華南，估計下周中期天氣轉涼，周三初時局部地區有雷暴，氣溫急跌，介乎十七至二十三度。