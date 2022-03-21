將推「康復紀錄二維碼」 疫苗通行證加快推 五月底要打第三針

■市民光顧食肆堂食，須展示疫苗接種紀錄二維碼。

■市民進入商場前，須掃描安心出行，以及使用「疫苗通行證」。

「疫苗通行證」首階段於上月底實施，打了針的市民才可進入受限處所。港府昨天宣佈提前擴展「疫苗通行證」的第三階段，市民必須於五月底前打齊三針，而接種要求亦作調整，包括縮短非康復者第二針與第三針的寬限期，須於打第二針後六個月內打第三針。港府亦指出，五月將推出康復紀錄二維碼，以配合「疫苗通行證」要求。原訂在六月三十日擴展的「疫苗通行證」第三階段，政府決定提早至五月三十一日實施，屆時市民進入商場、餐廳等受限制處所，須出示打齊三針的「疫苗通行證」。同時，港府亦調整接種要求，對十二歲或以上的非康復者，第二及第三針的寬限期亦由九個月縮短至半年，即市民要在打完第二針後六個月內打第三針，才能繼續使用「疫苗通行證」。寬限期降至六個月內至於新冠康復者，如在感染前已打第二或第三針，或仍在康復後六個月內，則毋須額外接種一針。若已康復滿六個月，而感染前未打過針，就要繼續符合首階段接種要求，即是下月二十九日前要打第一劑；在第二和第三階段期間、即下月三十日起，康復滿六個月的人亦要打齊兩針。同時，政府正提升系統，計劃在五月讓康復者經網上領取「康復紀錄二維碼」，並加入電子針卡內，供處所查核。在取得相關二維碼前，康復者可出示相關康復或感染證明，如出院文件、陽性核酸檢測短訊等，但快速測試陽性結果的相片則不視作有效。若有市民快速測試陽性，但並無向政府呈報又應如何處理，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，他們可帶同感染證據求醫，讓醫生簽發接種疫苗豁免證明書，又指很多市民無病徵，不知道自己染疫，認為他們亦可放心繼續接種疫苗。此外，創科局局長薛永恒指「安心出行」下載量超過七百七十五萬次，「香港健康碼」則有超過七十萬人啟動帳戶等，資科辦亦有聯繫網絡營運商，在極短時間內為社區隔離設施安排上網服務。當局旗下的「納米及先進材料研發院」，已將可殺滅新冠病毒的納米纖維技術，免費提供予本地業界，現有兩間本地口罩製造商與納米纖維供應商合作，為市民生產防禦力更高的口罩。