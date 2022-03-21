防疫措施中期檢討 今公佈調整細節

第五波疫情確診人數呈下降趨勢，特首林鄭月娥今早將交代現行各項嚴厲防疫措施的中期檢討，傳將調整航班的熔斷機制、放寬入境者的檢疫日數、恢復面授課堂，以及社交距離措施的新安排；同時向業界「交代前景」，包括四月二十日各項措施屆滿後，將如何安排。林鄭在記者會上指，第五波疫情高峰期已過，近日有回落趨勢，但每日污水檢測及交通出行數據反彈，顯示市民抗疫或有鬆懈，因此政府不能掉以輕心，會視乎情況放寬抗疫措施。對於現時本港禁止澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國及美國九個國家的航班來港，林鄭指政府正檢視安排，並強調就算調整，不會影響外防輸入，因入境人士仍要接受檢疫措施。林鄭：不認同政府防疫滯後對於外界批評政府的防疫工作滯後，林鄭不認同這說法，強調圍封強檢是「非常前瞻的行動」，政府亦在農曆新年前推出嚴厲防疫措施。她形容自己當時曾被批「誇大疫情」，但事後證明「有絕對需要」，否則第五波疫情遠比現時嚴重。但不幸市民無視政府呼籲，新年參與跨家庭聚會，導致疫情快速傳播。被問及政府目前的措施是「動態清零」，抑或「與病毒共存」，林鄭回應「唔希望糾纏喺一啲特別嘅形容嗰度喇」，強調每種說法都會引起不同揣測。但她指，暫時未知「整個大嘅抗疫路向」，因本港疫情仍然嚴峻，內地亦要重新審視疫情，考慮最佳手段處理當地情況。她引述習近平日前作出的重要講話指，要以最嚴峻的措施抗疫，但付出最少的代價，達致最大效益，尤其需考慮社會及經濟情況。她強調，這亦是特區政府的考慮，重申防疫措施要平衡公共衞生、經濟及市民接受程度三個方面。她亦強調，私家醫院願配合政府的抗疫工作，並非外界所指「唔鬧唔做」。