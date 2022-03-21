參與「大灣區青年就業計劃」 港青在家「跨境」工作 遇疫情滯港完成任務

內地重視大灣區發展。港府去年一月推出「大灣區青年就業計劃」，資助年輕人北上體驗職場，有大學畢業生成功獲一家科技公司聘用一年半，在深圳工作五個多月習慣下來，怎知今年一月回港渡農曆新年假，第五波疫情爆發，她難以回深圳，滯留香港，改為以視像方式與內地同事溝通，變成另類在家「跨境」工作，但疫情無礙她對大灣區的信心，決心未來以深圳作為事業的起步點。當局的「大灣區青年就業計劃」設二千個名額，參與企業按香港法例，以及以不低於月薪一萬八千港元聘請本港畢業生，政府資助其中一萬港元，為期十八個月。視深圳工作為首選現年二十四歲的Celia，去年八月經計劃獲移卡科技有限公司聘用，在深圳南山區科興科學園上班，職責是策劃品牌內容。正當Celia適應內地工作之際，她於一月下旬時短暫回港探望親友，以及跟進香港這一邊的工作，遇上第五波疫情爆發，她無奈「滯留」香港，「隔離酒店無位，連口岸交通票都有黃牛」，預計要等到四、五月才可回深圳工作。她指，剛開始在家工作，不太習慣，「手機不離手」，傾向面對面與同事交流和討論，但企業微信等工具尚算方便及容易使用。儘管疫情帶來不確定性，Celia視在深圳工作為首選，「唔介意（香港、深圳）兩邊走」，期望日後每個周末可返香港。她認為，大灣區有極大的發展空間，她想體會內地如何把科技發展得如此迅速，尤其在疫情下更顯重要的移動支付，亦想擴大社交圈子。Celia稱，在移卡朝九晚七工作，兩小時午休，形容內地工作審核流程較多，注重工作匯報。移卡是互聯網科技公司，辦公室氛圍較為年輕、有活力，同事樂於助人。總體來說，她作為港人，也容易適應。去年參與「大灣區青年就業計劃」的移卡科技有限公司指出，計劃讓香港青年親身體驗內地職場生活和企業文化，拓寬職業視野；同時，香港擁有大批具備專業知識的人才，為公司帶來寶貴的人力資源，雙方可互相了解文化，深化兩地聯繫。移卡希望計劃日後可擴大申請範圍，讓不同畢業年份或職級的人士參與。