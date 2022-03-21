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獅子會設十部派發機 六萬套快測包贈長者

2022-03-21 列印
■獅子會將於港九新界，設置十部自助快速檢測抗疫包派發機。
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獅子會將於港九新界設置十部自助快速檢測抗疫包派發機，向已登記的六十歲以上人士免費派出六萬套快測包。

獅子會總監梁麗琴表示，主要是要達到零接觸，希望表達對長者的長期關懷，協助抗疫，減低社區傳播的風險。長者需要預先在網頁以長者卡或樂悠卡登記，選擇領取日期及地點，收到確認短訊和二維碼，便可以到指定派發機，領取最多兩盒快速檢測包，每張長者咭或樂悠卡只限登記一次。


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