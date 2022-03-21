個案回落時 不一定要「全民檢測」 袁國勇料全港250萬人已染疫

■專家指，消滅病毒很艱難，甚至不會發生。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇估計，本港第五波疫情至少會有五分一人口受感染，更估計約二百五十萬人可能已染疫。他又預計不排除出現第六波疫情，呼籲市民盡快接種新冠疫苗。袁國勇昨表示，預計本港至少有五分一人口受感染，若堅守現時社交距離措施，未來一周的確診可回落至約一萬宗，幾周後可降至三位數，但強調若市民鬆懈，一旦發生超級傳播，疫情會再次反彈，長遠而言，不排除有第六波疫情。他呼籲市民盡快接種新冠疫苗，「應打盡打」，同時應接種復必泰疫苗，因對Omicron變種病毒的防禦性較好。袁國勇坦言消滅病毒很艱難，甚至不會發生，病毒會一直變種，未來可能要每年接種疫苗；但接種疫苗後，即使感染後病徵亦輕微，是否「清零」已不重要。他預計至今年七月夏天來臨時，疫情基本上會結束，屆時要應對「後疫苗浪」，仍然會有市民感染，但可稍微回復正常生活。香港亦可考慮放寬多國的航班熔斷機制。不排除出現第六波疫情社會現時要準備第六波疫情，他指疫情發展一早可預料，但在今波疫情，政府的執行措施太慢，白白犧牲逾五千條性命，建議疫情結束後，建立紀念碑紀念今次事件。對於要否推行全民檢測，袁國勇認為確診個案回落時，推行「全民檢測」可協助「清零」，但認為並非現時最重要考慮，亦不一定要做，要視乎有沒足夠配套設施等。他說即使推行全民檢測，亦一定有「漏網之魚」，若發生超級傳播，仍會出現大爆發，只會浪費檢測的二百億元，令市民失望，認為政府要審慎考慮。