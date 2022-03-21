疫境同行 助肺癌病人 免費癌症基因檢測

第五波疫情使公營醫療系統瀕臨崩潰，不止染疫病人，就連在公立醫院接受治療的癌症患者也因此受到影響，或需轉到私營醫療系統求診。然而，癌症的診斷與治療是刻不容緩，尤其是肺癌患者應盡早接受基因檢測，以找出導致癌症的變異基因，避免令病情迅速惡化。



面對這個困局，一直致力於癌症治療的瑞士諾華製藥（諾華）就為在私營醫療系統求診的肺癌患者，接受免費癌症基因血液檢測，為期3個月，務求讓這班患者盡早找出基因突變，接受相應的標靶治療。瑞士諾華製藥（腫瘤科）香港總經理吳楚珊博士表示︰「香港正面臨前所未有的挑戰，作為醫療界一份子，有義務與醫護人員及香港人共度難關，為抗疫出力。」



吳楚珊博士期望，透過計劃鼓勵肺癌患者盡快進行癌症基因血液測試，避免因疫情影響而延誤了診斷及治療。而是次服務將由專門為癌症病人提供快速癌症基因檢測服務的行動基因及善覓有限公司（ACT Genomics & Sanomics）提供。



除了肺癌的診斷與治療，諾華的精準醫療技術同時覆蓋其他癌症，例如諾華就與關注乳癌的非牟利機構合作，資助乳癌患者接受基因測試服務，部份計劃為免費，讓更多癌症同路人受惠。有需要的肺癌患者可以向主診私家專科醫生查詢，並可以透過熱線3990 0720直接與行動基因及善覓聯絡，了解今次計劃及更多有關癌症基因檢測的資料。