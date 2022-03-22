酒店隔離縮至七日 快測陰性可外出 撤九國禁飛令 滯留港人撲酒店

港府今年初先後向英國、美國、加拿大、澳洲等九國頒佈「禁飛令」，熔斷當地民航機來港。經三個多月斷航，商界抨擊窒礙營商，大批港人亦不滿被滯留海外。特首林鄭月娥公佈，由四月一日起取消九國「禁飛令」，先讓香港居民回來，他們在酒店檢疫期亦由十四天縮短至少七天。不過，非香港居民仍不能乘機來港活動。林鄭宣佈，由四月一日開始，取消九個國家的航班熔斷機制，同時不再以風險劃分各地，首階段先讓香港居民返港，他們只要打了兩針、登機前持四十八小時核酸檢測陰性證明、預訂了少七晚檢疫酒店，即獲准登機，不少人已即時撲機票及酒店返港。抵港後，須在機場接受快速檢測，呈陰性即獲發十四天「檢疫令」，乘專車直往檢疫酒店。他們在檢疫期內，每日接受快速測試，第五日的核酸檢測呈陰性，並在第六、七日快速檢測陰性，則可離開酒店，在社區活動，不必佩戴電子手環，但第十二日須到社區檢測中心接受核酸檢測。林鄭指，他們亦可選擇一直留在酒店完成十四日檢疫。如抵港者在上述檢測中呈陽性，則會被送至社區隔離酒店，接受十四天隔離。此外，政府由二○年三月二十五日起已禁止所有非香港居民從海外國家或地區乘飛機來港，此安排繼續。下月一日實施 須先打兩針她解釋，「禁飛令」已不合時宜，因九個國家疫情「唔比香港差」，如繼續熔斷航班，會令滯留海外的港人「帶來極大困擾及焦慮」，現在讓他們有序返港。她指，外界認為本港對入境人士的檢疫要求，遠比本地確診者嚴苛，會影響本港營商環境；鑒於歐美地區正放寬入境檢疫，政府亦須檢視。但她強調，並沒有放寬「外防輸入」，海外人士來港仍須嚴格檢疫。對有消息指有行會成員反對「禁飛令」，林鄭指不能公開行會討論內容，強調作出決定前，聽取不少意見，包括行會非官守議員、商界、金融機構、商務組織、香港總領事等，呼籲公眾不要揣測。至於「禁飛令」是否影響本港營商環境，財政司司長陳茂波回應指，新措施有助保持本港競爭力，政府會繼續保持高度警惕，爭取與內地通關。