受熔斷航班影響，大批港人滯留歐美多個月，人人歸心似箭。港府終在四月一開門，但不少檢疫酒店房間「預訂」爆滿，但入住率僅五成多，相信被政府包起。酒店業主聯會指，應按新需求狀況把房間「回頭」，但需與港府磋商。目前二十五家檢疫酒店，合共提供六千五百間房間，記者查詢發現大部份在四月的預約已爆滿，部份酒店房未來三個月已告「清零」，相信是被政府包起。日前有傳媒報道，這些酒店房間的入住率僅五成多，若政府不釋出，想下月中旬復活節假期回港者，料難以撲到房間，得個等字。截至昨午六時，記者見到只有六間酒店在四月份顯示綠色圓點，即尚有房間。有陪往英國赴笈的廿四孝母親開心之餘亦擔心，怕一時間大批港人回家，難以訂到機票和隔離酒店房。任職保險的Queenie，去年八月陪女兒到倫敦開學，原打算去年十一月返港，但未能動身，「後來訂到酒店，計劃今年一月七日回來，但政府一月五日突然宣佈熔斷機制，禁英國航班來港，又回不了。」她得悉熔斷機制由四月起取消，感到開心，計劃四月中前返港，「因有工作，人不在港，無法完成新保單，收入大受影響。」但她擔心解禁初期難以訂到機票和檢疫酒店，「英國、美國、澳洲和加拿大都有很多港人滯留，現在放寬，一定很多人想回來。」廠商會會長史立德歡迎措施，認為是循序漸進的做法，有助企業部署業務。他指，早前疫情嚴峻，實施「禁飛令」可以理解，但本港始終是對外開放的經濟體，必須保持人員往來。行政會議成員、經民聯副主席林健鋒透露，不少商界人士早前將業務搬至新加坡等地，得知消息後，表示準備回港。但他關注，本港能否提供足夠檢疫酒店房間，「不要好事變壞事」。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛指，對政府調整入境檢疫表示歡迎，認為有助吸引人才來港，保持競爭力。