東航客機直墜撞山 132人恐罹難

■飛機碎片散落地上。

中國東方航空一架波音737客機昨日在廣西梧州山一條鄉村墜毀，失事前速度驟降，疑似從高空垂直墜落，引起大火，機身疑似解體。機上載有一百二十三名乘客和九名機員，當局正在搜救，死傷情況未明。國家主席習近平要求啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後。涉事的東方航空波音737客機，屬737-800型號，機齡六點八年，航班編號為MU5735，由雲南昆明長水飛往廣州，原定下午約三時降落廣州白雲機場，昨天約下午二時半失蹤。當局確認客機在梧州藤縣琅南鎮一條村墜落，機上載有一百二十三名乘客及九名機組人員。飛行數據顯示，客機從昆明機場起飛後，一直在約八千八百六十九米高度飛行。約下午兩時二十分，飛機從七千米高空急速墜落地面，飛行速度由每小時約八百四十五公里下降。兩分鐘後，客機雷達信號消失，與地面失去聯絡。村民：飛機完全解體網上流傳片段，疑似涉事飛機當時垂直墜落地面，引發大面積山火，現場火光熊熊，冒出濃煙，但很快被當局撲滅。救援隊伍搜救受傷者。有參與救援的村民向內媒表示，飛機完全解體；亦有村民指，事發時聽見巨大爆炸聲，現場可見一些飛機機翼和碎片，印有東航標誌；另有大量布條掛在樹上。習近平作出重要指示，要求立即啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後。國務院委派領導協調處理，盡快查明事故原因，加強民用航空領域安全隱患排查，確保航空運行及人民生命絕對安全。波音中國負責人表示，看到相關報道，正收集更多信息。一九年，美聯邦航空局曾要對部份波音737客機展開「結構裂縫」檢查，強調有關問題可能「給飛機結構完整性造成負面影響，造成飛機失控」。