﻿三階段放寬防疫措施 ﻿﻿4·21起恢復晚市堂食﻿

第五波疫情呈放援趨勢，但近日仍有逾萬宗確診，為此政府決定如期延長大部份現行社交距離措施至四月二十日，但若疫情平穩下降，會在下月二十一起，三個月內分三階段逐步放寬，首階段重啟美容院、健身中心等多個場所、「限聚令」放寬至四人、晚市堂食延至晚上十點；第二階段重啟酒吧等更多場所，並進一步放寬晚市堂食時間等；第三階段會撤銷大部份限制，但仍要求使用「安心出行」及「疫苗通行證」。特首林鄭表示，單日確診仍處高位，因此將現行大部份防疫措施，如期延續至四月二十日。但若疫情無反彈，並持續下降，下月二十一日起會用三個月分三階段，逐步放寬措施。首階段會重啟遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院、按摩院、體育處所、活動場所、宗教場所、博物館、表演場地及圖書館；將「限聚令」及食肆每枱人數上限放寬至四人；晚市堂食延至晚上十時；取消跨家庭聚會的限制。首階段「限聚令」放寬至四人第二階段會開放更多處所，包括泳池、泳灘、浴室、派對房間、夜店、卡拉OK、麻將館、郵輪；酒吧可重開，但只可營業至晚上十二時，每枱最多四人；「限聚令」及食肆每枱人數再放寬至八人；晚市堂食放寬至晚上十二時；市民可不戴口罩到郊野公園或戶外運動。第三階段時，政府會取消食肆及酒吧的顧客人數上限，不限制營業時間；但仍會要求處所繼續使用「安心出行」及「疫苗通行證」；並維持「口罩令」及「限聚令」。酒吧等場所第二階段重啟被問港府是否採取「與病毒共存」方向，林鄭回應指，分階段調整防疫措施，只為向企業及市民提供清晰方向，作出決定前，亦充份考慮業界意見及社會經濟因素，外界不需作揣測性結論。位於大角咀街坊名店「良順興」負責人Candy指，對未能提早放寬晚市堂食感到失望，因小菜生意以堂食客為主，「這次禁晚市堂食時間太長，我們的生意跌了一半有多，撐得很辛苦。」為節省開支，舖頭人手由之前五人減至兩人，「下午和夜晚各一名職員，沒辦法，生意真的少了很多。」