幼園小學國際學校 最快4·19恢復面授課

港府因應第五波疫情嚴峻，讓全港學校提早於三月放暑假，但特首林鄭月娥昨宣佈，幼稚園、小學及國際學校最快復活節過後恢復面授課堂，而中學文憑試（DSE）按下月二十二日開考為目標，中學在DSE完成核心科目後才恢復面授課堂。政府早前宣佈全港學校提早放暑期，最遲上周四就要開展假期，但林鄭昨日宣佈，當局爭取幼稚園、小學及國際學校最快於下月十九日，復活節過後恢復面授課堂，而DSE仍計劃按四月二十二日開考為目標，中學生待DSE核心科目考試完結後會恢復面授堂。DSE維持4·22開考她指，目前十二至十七歲的學生，有九成五已接種一劑疫苗，但三至十一歲則有約五成七已接種一劑，明言須「急起直追」，當局會繼續積極推高接種率，希望下月底前可提升至九成，改善學校群組免疫力後，如可恢復更多課外活動。立法會議員楊永杰認為，小學及幼稚園學生自我控制能力較低，加上大部份幼稚園生並未打疫苗，一旦學校爆疫，傳播速度只會更快，認為幼稚園不宜先實行面授。他又指，幼稚園未必有足夠人手照顧所有學生，建議政府可為學校提供津貼，為每個課室購入醫療級的空氣淨化機，及增加人手進行每小時清潔及消毒，減低感染機會。議員倡為學校增人手消毒中學校長會發公開信指，一直就考生關注問題並與考評局溝通，正向考評局提出是否容許受檢疫令影響的考生到特別試場應考，及如何令無法應考的學生有公允成績估算等安排，冀考評局考慮今屆考生學習階段並不完整，評核時可更公平反映學生學術水平。校長會又對文憑試零碎分期推出改動感到難以理解，如開考前兩三個月才宣佈取消英文口試；二月宣佈考期，但時間表縮短七日，令部份考生要一天應考兩科等，但鼓勵考生積極面對，多與同學互相鼓勵及向校方提出所需支援。