煤氣公司抗疫送暖 關懷送到家門口

煤氣公司企業事務總監楊松坤探訪觀塘區基層家庭，送上抗疫愛心湯包及真摯的慰問。

煤氣公司總經理-企業事務陳嘉寶致送抗疫愛心湯包及超市購物券予基督教家庭服務中心總幹事郭烈東。

煤氣公司義工及房協職員正執拾物資，前往探訪獨居長者。

煤氣公司工作人員為河套區方艙醫院鋪設長達1.5公里的煤氣管線，多日來在工地通宵工作。

煤氣公司工程團隊收到抗疫物資包。

本港第五波新冠疫情持續嚴峻，確診人數每日數以萬計，死亡個案更是持續攀升。煤氣公司為助力本港抗擊新冠肺炎疫情，於短時間內旋即推出一系列措施，先後推出「飲食業延緩繳交煤氣費計劃」、捐建落馬洲河套區方艙醫院煤氣管線項目，以及捐贈300萬港元抗疫物資等，分別支援全港飲食業界、前線醫護，以及隔離人士所需。物資送贈逾萬家庭在嚴峻的疫情下，本港市面一度出現搶購潮，而對於一些在經濟上早已捉襟見肘的基層家庭而言，面對這種情況更是感到無助。煤氣公司夥拍香港房屋協會（房協）和基督教家庭服務中心，即時預備2萬份抗疫愛心湯包，並連同超市購物券，送給逾萬個基層家庭人士。基層家庭中有不少是劏房戶、獨居長者、「雙老」家庭、失業或開工不足人士，其生活最為困難，也是最需要支援的家庭。是次捐贈物資中的湯包亦特別添加了具有健肺功能的中草藥，有效增強抵抗力和防疫功效。把快樂贈給孩童疫情下，全港學童正經歷一個特殊的暑假。小孩長期無法正常生活、學習，容易影響身心成長，基層家庭對此更是無能為力，而他們的小孩同樣需要得到支援。煤氣公司為此展開了一個關顧兒童活動，籌備1000份「開學禮物」，包括文具和益智玩具，送到1000個孩子手中，讓他們在疫境下能繼續學習和玩樂，以健康的心身重返校園。關顧確診員工煤氣公司在第五波疫情中雖有員工相繼染疫，但仍為市民提供安全、可靠的服務。煤氣公司在短時間內調動了大量人力和資源籌集心意包，包括藥物、快速測試套裝等，由義工同事和管理層，逐家逐戶送到染疫同事手中。煤氣公司常務董事陳永堅更親自撰寫慰問信鼓勵員工，向受影響同事致以慰問。延緩繳交煤氣費計劃 減輕飲食業負擔在疫情下，飲食業大受影響，不少食肆因不斷延長的限制社交距離措施，已相繼宣布暫停營業甚至結業。煤氣公司積極與業界接觸，致力為他們紓解燃眉之急。為表示對飲食業界的支持，使其現金周轉更加靈活，煤氣繼2019年後，再度推出「飲食業延緩繳交煤氣費計劃」。由3月1日起，全港各餐飲業經營者均可參加延緩繳交煤氣費計劃，為期三個月。獲成功審批的商戶可將3、4及5月的煤氣費順延至5、6及7月繳交，預料將有約一萬個商戶受惠。捐建落馬洲河套區方艙醫院煤氣項目由於第五波疫情在社區以幾何級數爆發，大量確診者或初步確診者正等候入院或前往隔離設施接受治療。在中央的大力支援下，特區政府現正加緊建設社區隔離設施「方艙醫院」，其中佔地面積最大的一處位於落馬洲河套區。煤氣公司隨即抽調人員投入工作，並組建近200人的團隊日以繼夜施工，僅用四天時間即完成相關工程。目前，落馬洲河套區方艙醫院煤氣管線已全線貫通。是次新建的煤氣管線全長1.5公里，將可為未來約1萬名隔離人士，以及約4000名在該區工作的人員提供穩定、安全的煤氣供應。煤氣公司常務董事陳永堅到施工現場視察管線工程時，帶同一批抗疫物資包向工程團隊的員工致以問候和感謝。陳永堅表示：「同心抗疫是當前香港社會的頭等大事，煤氣公司對於能為防疫抗疫工作出一分力、參與今次建設工程，感到非常榮幸，定全力以赴。另一方面，煤氣公司的同事和承建商們面對時間緊、任務重的壓力，以高標準高質量完成了『不可能』的任務，充分體現了煤氣公司眾志成城、使命必達的團隊精神，也展現了我們抗疫的決心和對社會大眾負責的態度。」整個長達1.5公里的項目由設計策劃到施工、檢測，能夠以短短數日時間完成，有賴員工和公司全力配合，當員工了解到項目的宗旨和意義，便上下一心，日以繼夜輪班完成項目。