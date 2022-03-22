煤氣公司抗疫送暖 關懷送到家門口

物資送贈逾萬家庭
在嚴峻的疫情下，本港市面一度出現搶購潮，而對於一些在經濟上早已捉襟見肘的基層家庭而言，面對這種情況更是感到無助。煤氣公司夥拍香港房屋協會（房協）和基督教家庭服務中心，即時預備2萬份抗疫愛心湯包，並連同超市購物券，送給逾萬個基層家庭人士。基層家庭中有不少是劏房戶、獨居長者、「雙老」家庭、失業或開工不足人士，其生活最為困難，也是最需要支援的家庭。是次捐贈物資中的湯包亦特別添加了具有健肺功能的中草藥，有效增強抵抗力和防疫功效。
把快樂贈給孩童
疫情下，全港學童正經歷一個特殊的暑假。小孩長期無法正常生活、學習，容易影響身心成長，基層家庭對此更是無能為力，而他們的小孩同樣需要得到支援。煤氣公司為此展開了一個關顧兒童活動，籌備1000份「開學禮物」，包括文具和益智玩具，送到1000個孩子手中，讓他們在疫境下能繼續學習和玩樂，以健康的心身重返校園。
關顧確診員工
煤氣公司在第五波疫情中雖有員工相繼染疫，但仍為市民提供安全、可靠的服務。煤氣公司在短時間內調動了大量人力和資源籌集心意包，包括藥物、快速測試套裝等，由義工同事和管理層，逐家逐戶送到染疫同事手中。煤氣公司常務董事陳永堅更親自撰寫慰問信鼓勵員工，向受影響同事致以慰問。
延緩繳交煤氣費計劃 減輕飲食業負擔
在疫情下，飲食業大受影響，不少食肆因不斷延長的限制社交距離措施，已相繼宣布暫停營業甚至結業。煤氣公司積極與業界接觸，致力為他們紓解燃眉之急。為表示對飲食業界的支持，使其現金周轉更加靈活，煤氣繼2019年後，再度推出「飲食業延緩繳交煤氣費計劃」。由3月1日起，全港各餐飲業經營者均可參加延緩繳交煤氣費計劃，為期三個月。獲成功審批的商戶可將3、4及5月的煤氣費順延至5、6及7月繳交，預料將有約一萬個商戶受惠。
捐建落馬洲河套區方艙醫院煤氣項目
由於第五波疫情在社區以幾何級數爆發，大量確診者或初步確診者正等候入院或前往隔離設施接受治療。在中央的大力支援下，特區政府現正加緊建設社區隔離設施「方艙醫院」，其中佔地面積最大的一處位於落馬洲河套區。
煤氣公司隨即抽調人員投入工作，並組建近200人的團隊日以繼夜施工，僅用四天時間即完成相關工程。目前，落馬洲河套區方艙醫院煤氣管線已全線貫通。是次新建的煤氣管線全長1.5公里，將可為未來約1萬名隔離人士，以及約4000名在該區工作的人員提供穩定、安全的煤氣供應。
煤氣公司常務董事陳永堅到施工現場視察管線工程時，帶同一批抗疫物資包向工程團隊的員工致以問候和感謝。陳永堅表示：「同心抗疫是當前香港社會的頭等大事，煤氣公司對於能為防疫抗疫工作出一分力、參與今次建設工程，感到非常榮幸，定全力以赴。另一方面，煤氣公司的同事和承建商們面對時間緊、任務重的壓力，以高標準高質量完成了『不可能』的任務，充分體現了煤氣公司眾志成城、使命必達的團隊精神，也展現了我們抗疫的決心和對社會大眾負責的態度。」
整個長達1.5公里的項目由設計策劃到施工、檢測，能夠以短短數日時間完成，有賴員工和公司全力配合，當員工了解到項目的宗旨和意義，便上下一心，日以繼夜輪班完成項目。