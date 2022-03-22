強調涉龐大人力物力非易事 林鄭宣佈全民強檢暫緩

第五波疫情放緩，港府放棄原先稱在三月推行全民強檢。特首林鄭月娥宣佈暫緩全民強檢，解釋現在並非合適時機，兩地專家都認為應在疫情爆發初期或尾段做，尤其內地專家指香港社區組織能力較弱，難以如內地不漏「一戶一人」。她又強調，全民強檢須有龐大人力物力，並非易事，強調抗疫的效益須大過代價，她更稱︰「今早仍給（政府）壓力做全民強檢的人要反思。」林鄭宣佈暫緩推行全民強檢，解釋若要進行，將史無前例、前所未有的大規模，且亦要一定限制人員流動，但本地和內地專家都認為全民強檢應在疫情爆發初期或尾段做。雖然疫情有所緩和，但個案數字仍處於高位，專家認為不適宜將有限資源投放在全民核酸檢測。她亦透露，內地專家考察後，認為香港社區組織能力較弱，做不到內地般不失落「一人一戶」，因內地有很多小區管理、街道管理，確保每一條街道，每一幢大廈的居民都接受檢測，但香港在這方面較弱，當疫情仍在高位，即使全民強檢有法律基礎，恐怕亦難以達到全民篩查這目標。林鄭指，推行全民強檢，涉龐大人力物力，料全港七百二十萬人參與，涉五百個檢測站並每日十四小時運作，若以三天為一周期、每天受檢人數約二百四十萬人，每日需約八萬人協助，包括內地採樣員、負責運送樣本至口岸的司機、接聽二十四小時熱線人員等。暫緩不等於與病毒共存她聽到有不少人，包括立法會議員，指政府「有心就做到，可以一星期做三次」，但當局經過緊密評估、「沙盤推演」，發現不簡單，認為若要動用很大代價，但實現不了大的防控效果，整個社會，甚至昨早仍給予政府壓力的人士，都要反思。對於港府是否等於推行西方的「與病毒共存」，林鄭指，暫緩推行全民強檢不等於與病毒共存，只是按疫情作階段性評估。