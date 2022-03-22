深圳封城一周完成三輪核酸檢測後，深圳市防疫部門指深圳疫情基本實現社會動態清零，由昨日開始全市各區有序恢復正常運行。深圳地鐵恢復運作，大量人返工，網絡流傳影片可見地鐵站在上班高峰時人滿為患。巴士及地鐵昨到處可見人龍及車龍，深圳地鐵班次減少但全線恢復運作，網絡流傳影片可見，深圳北地鐵站往赤灣方向，在上班高峰時人滿為患，人龍甚至排到樓梯上，情況堪比春運，有網友指等了四十分鐘都未能擠上地鐵。深圳地鐵指會調整班次。然而深圳福田部分城中村未解封，繼續實行封閉式管理，引起居民強烈不滿。有網傳影片顯示大批民眾晚上聚集在大型圍封水馬一側，大喊「解封！大家都要解封！受不了啦！」內地前日新增四千三百三十一宗本土病例，當中深圳新增了四十四宗本土病例。而上海新增七百五十八宗本土感染個案，包括二十四宗確診和七百三十四宗無症狀感染，再創單日新高。上海迪士尼度假區亦於昨日起暫時關閉。上海在上周末三天展開了核酸篩查，累計篩查三千多萬人次，多區包括浦東新區等都要求上班的員工，需要持有核酸陰性報告。亞洲多國放寬限制至於國外疫情方面，南韓仍新增單日約二十萬宗確診個案，惟已屬近十日低位；日本昨天起解除東京都、大阪府等十八個都道府重點防疫措施；連同泰國、新加坡、馬來西亞等均放寬入境限制。