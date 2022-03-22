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多區大廈完成圍封強檢 發現超過390宗個案

2022-03-22 列印
■環境局局長黃錦星指近期污水檢測有效找出隱性患者。
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多幢大廈昨天完成圍封強檢行動，發現超過三百九十宗初步陽性個案。環境局局長黃錦星指近一、兩日有少數的定點污水監測點開始找不到病毒，形容比例相對少，大部份則仍對病毒檢查呈陽性，強調污水檢測有效找出隱性患者。

上水彩園邨彩玉樓發現一百二十二宗初步陽性個案；深水埗富昌邨富誠樓有八十七宗；觀塘安達邨愛達樓八十宗；葵涌葵盛東邨盛興樓七十八宗；觀塘和樂邨恒安樓有二十五宗。昨天亦在多個地方如觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓；觀塘安達邨善達樓等，展開圍封強檢。
  黃錦星昨對於有意見認為現時進行污水檢測是浪費資源，稱當局亦會考慮區內有多少康復者及家居隔離患者，已排除干擾的因素，強調污水檢測有效幫助在高危的樓宇中找出隱性患者。

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