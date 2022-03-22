  • 2022年3月22日 星期二
  • 23º
  • 96%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 通關薛影儀東航空難免針紙孔繁毅

日報新聞 > 港聞

美股中段跌125點

2022-03-22 列印
Previous Next

市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾發言，美股中段偏軟。杜指中段報三四六二九點，跌一百二十五點；納指則報一三八九七點，升三點。滙控美國預託證券價格見五十一點八三港元，升零點四八港元；騰訊則見三百七十二點二五港元，跌零點一五港元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd