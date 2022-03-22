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日報新聞 > 港聞

涉商舖偷酒網上兜售 四男女被捕

2022-03-22 列印
■黎焯楓指出，盜竊集團專門偷取威士忌、清酒及紅白酒等酒品。
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警方揭發有不法份子以「一條龍」形式犯案，在商舖偷酒，再扮成酒水分銷商於網上出售，失物價值約三萬元，警方前日拘捕三男一女，瓦解一個盜竊集團。

灣仔警區刑事調查隊第一隊主管督察黎焯楓昨指出，盜竊集團專門偷取威士忌、清酒及紅白酒等酒品。警方形容集團分工「精細」，由策劃、踩線、落手行動，至贓物變賣，都是一手包辦。

據了解，案中主腦會留意市場需要，指示同黨到香港多區的超級市場偷取熱門洋酒，再扮成酒水分銷商將贓物以低於市價兩至三成的價格於網上出售。而有關集團活躍近三個月，涉至少十宗同類案件，失物價值約三萬元，涉四十一枝酒品，價格由數百元至二千元不等。警方拘捕三男一女，年齡介乎四十二歲至五十一歲，同時檢獲一批包裝袋。

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