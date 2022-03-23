設殺鬼隊訓練班 邀「同路人」練武 瓦解港獨武裝力量國安處拘兩人

《國安法》實施之後，港獨勢力偃旗息鼓，但仍有人糾眾練武，圖搞港獨。港獨武館「集英楊武堂」開辦「殺鬼隊訓練班」，邀市民練武，以組織武裝力量，並散播「港獨」等訊息。警方派臥底探員喬裝學員放蛇蒐證，拘捕兩人，分別被控「作出一項或多項煽動意圖的作為」及「管有攻擊性武器」等罪名。警方指，曾參與課堂的人士會成為調查的對象。針對有地下活躍團夥欲籌辦名為「黑武士軍團」的港獨武裝力量，煽動他人以武力反抗政權，警方上周日派臥底探員到尖沙咀一個處所，拘捕正教授格鬥太極的五十九歲男武術教練及其六十二歲女助理，兩人昨天提堂，要求保釋，但被裁判官拒絕，並將案件押後至五月十九日再訊。警方又根據「限聚令」票控四名學員。警方檢汽槍開山刀等武器其後，警方分別在尖沙咀、沙田、馬鞍山區的處所搜出三十八萬現金，及大量開鋒武器，包括汽槍、斧頭、開山刀、弩及鋼頭箭等。人員對弩作拉力測試，發現遠超法定容許水平。由於武器曾被使用，不排除武器與過往暴力案件有關。行動中，警方亦檢獲手寫筆記，筆記詳細講述「集英楊武堂」的背景及其政治主張，當中包括「港獨」、「革命建軍」及「向港共及共匪宣戰」及「消滅駐港解放軍」等。警務處國家安全處高級警司李桂華指，有人自前年三月起透過社交平台發表多篇具煽動性帖文，內容含「香港人加油，成立影子政府、自衞軍，向共匪討債」及「武力革命推翻共產黨」等字眼，又邀請市民到「集英楊武堂」的武館練武，為日後革命及抵抗政權作準備。被捕人開辦「殺鬼隊訓練班」，當中提及「殺人、救人、自救，成為敵人害怕的戰士」，要「滅魔、殲共」；同時，課程設有向「義士」拜祭及行致敬禮等古怪儀式。警方相信有人製造及蔓延仇恨，引起市民憎恨及藐視中央人民政府及特區政府。李桂華指，被捕人行為遠超煽動階段，涉強調建軍以對準政權；又指其策略多元化，開設武館召集「同路人」軍訓，籌組武器庫及向國際社會尋求協助，逐步實踐目標。另外，被捕人亦有抹黑政府防疫政策、呼籲市民杯葛有關措施之嫌。被捕人於網上發表不實言論，指打疫苗會消滅抵抗力，引起心肌毒素，又指使用「安心出行」會被人追蹤及操控。警方相信有人借題發揮，煽動他人仇恨情緒。