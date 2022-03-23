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梁卓偉：港要決定抗疫前路

2022-03-23 列印
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港大醫學院推算本港至今已有逾四百四十萬人感染，至下月二十一日，政府預計首階段放寬社交距離措施時，感染會回落至三位數，當六月全面放寬時會導致第六波和再多二百二十一萬人染疫。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉認為香港要決定抗疫前路，選擇「清零」抑或走向「風土病」。

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