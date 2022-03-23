東航空難未發現倖存者

中國東方航空一架波音737-800客機前日下午垂直墜落廣西梧州，機身解體，搜救人員飛機殘骸中未找回一百二十三名乘客和九名機組人員，僅發現銀包、身份證及銀行卡等隨身物品。民航局表示，搜救至今未發現生還者，目前未能判斷事故原因。民航局在昨晚在記者會交代，機上共有一百二十三名乘客和九名機組人員，沒外籍旅客，搜索至今未發現生還者。局方指，客機在起飛一小時後高度突變並失聯，目前仍在搜索飛行記錄器，未能判斷事故原因。民航局：無法判斷事故原因救援隊伍在梧州藤縣律村的事發現場搜救，未發現死者或傷者，只找到其銀包、身份證及銀行卡等隨身物品，包括一個寫着「平安扣」、「歲歲平安」字樣的物件。搜救人員找到飛機部份殘骸及碎片，最大一件塊，是印有東航標誌的機翼。墜機現場位於山區，三面環山，多是小山丘，只有一條狹窄道路能夠通往現場。加上山區通訊信號較弱，增加搜救難度。當局亦在梧州藤縣律村設置臨時指揮部，村口有公安把守，禁止非救援人員進入。陸續有家屬抵達現場，但無法入村，情緒激動。部份乘客家屬則在廣州白雲機場等候消息，有工作人員安撫其情緒。此外，副總理劉鶴和國務委員王勇前晚已率領部門官員到達梧州，指導救援工作。國家民航局要求各地立即全面排查民航領域安全隱患；東航決定停飛旗下波音737-800機隊。內地傳媒引述航空專家指，客機墜毀前曾爬升，相信機師曾拉機頭挽救飛機，但最終失控，疑行空直墮地上。涉事的波音737-800飛機於一九年停產，美國當局曾指部份批次或有「結構裂縫」，過去十六年曾發生至少十六宗意外，導致多人死傷。