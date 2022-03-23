王牌C朗拿度重返曼聯首季即面臨十二年來首次四大皆空外，葡萄牙進軍年底世界盃決賽周之路更障礙重重，不但於歐洲區附加賽跟意大利兩隊只能活一隊，而且兩名正選中堅魯賓戴亞斯和比比更分別因傷和確診新冠肺炎而缺陣...

2022-03-23