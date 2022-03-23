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美股中段升278點

2022-03-23 列印
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杜指中段報三四八三一點，升二百七十八點；納指則報一四零七三點，升二百三十四點。滙控美國預託證券價格見五十三點七四港元，升一點三九港元；騰訊則見三百九十六點三五港元，升八點三五港元。

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