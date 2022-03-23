梁萬年：暫緩全民強檢非「躺平」

衞健委疫情應對工作領導小組專家組組長梁萬年在國務院疫情聯防聯控記者會上表示，對於特首林鄭月娥日前宣佈暫緩推行全民強檢，認為不意味香港疫情防控「躺平」，放鬆管控，是依據疫情的變化，通過優先、科學的原則，完善、修訂相應措施。他指，香港已進一步擴大檢測能力，通過相應報告系統以更早發現感染者和加以管理，對香港防疫有重要意義。但香港疫情成為內地微博熱門搜尋前列位置，不少網民批評林鄭月娥「物資一到，她就躺平了」，要求「白忙」的內地醫療團隊撤回；亦有網民不滿香港疫情，影響深圳、上海、東莞等城市。