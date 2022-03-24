須持商務簽證 兼打三針復必泰 疫監七日 港人心動 重燃遊日夢

■嚴格檢疫措施影響港人外遊，機場出境旅客幾近「清零」。

港府下月一日起取消針對九個國家的「禁飛令」，同時將港人入境檢疫期由十四日減至七日。消息公佈後，不少困在港逾兩年的人想到外地旅遊。有自由行中介人稱，近日多了查詢如何回「鄉下」日本遊玩，他向客人稱，目前日本只容持商務簽證港人入境，有門路安排，但收費數千元，且日本只接受打了復必泰疫苗者入境。另外，由於泰國入境管制寬鬆，近期不少港人飛往度假。日本疫情未退，仍未完全對外開放，本港旅客如想免檢疫入境，須接種三劑復必泰疫苗，且持商務簽證，有效期九十天。有旅遊中介向本報透露，港府日前公佈下月一日起放寬港人回港檢疫期之後，隨即收到電話查詢，問如何辦理日本的商務簽證。他形容，該簽證手續繁重，須先由日本公司發商務邀請，受邀人亦要有生意，因此不少人會找中介代辦，花費至少數千元。不少查詢者都想趁復活節假期以商務為由往日本「散下心」。他指，日本不承認科興疫苗，因此申請者一定要接種復必泰疫苗，否則無法入境。同時亦有人查詢如何重遊台灣，但這名中介人稱，入境台灣亦需商務簽證，手續較日本複雜，他收到數個查詢，「但都只係查詢嘅階段」。中介代辦 最少花數千元中介承認，遊日成本不菲，要求嚴格，相信能以「商務」方式外遊日本的市民只屬少數。但他強調，新加坡及泰國等東南亞國家已完全對外開放，港人完成疫苗接種，無論是科興抑或復必泰，都可免檢疫入境，料會吸引不少港人在復活節前往旅行。「回港七日隔離檢疫，比之前相對可以接受。」身為古典聲樂老師的Francis，日前一個人離港，飛往泰國曼谷度假。他坦言，這段時間花錢外遊，是想避開一直盛傳本月底或下月展開的全民檢測，原因是全民檢測的消息流傳後，他感到生活大受影響，「市民瘋搶物資，我連一罐午餐肉也買不到，很無助。而檢測時間太長，七天困在家中會很辛苦，便決定出走，反正用Zoom上堂，人在外國，教學不受影響。」聲樂老師赴泰國度假有旅行社接受查詢時指，近日多了市民致電查詢外遊的自由行套票，相信會有人在復活節長假外遊，但該社並打算就此推出系列旅行產品。立法會旅遊界議員姚柏良亦承認，鑑於時間、花費等成本頗高，近月出國的市民不多。他透露，目前業界正向政府爭取，下月首階段放寬防疫措施時，重啟本地遊，相信對業界幫助更大。