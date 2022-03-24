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抗疫食療 | 中醫推介3款發病期+2款康復期食療 另附飲食宜忌貼士

2022-03-24 列印
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近日Omicron疫情嚴峻，不少市民都爭相購入各種西藥、中成藥以備不時之需。找來中醫師跟家長分享若然不幸染疫，不同年齡、體質的病人在飲食上的各種宜忌，幫助身體更好康復。詳情：https://bit.ly/3tqfJxd

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