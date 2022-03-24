﻿台灣東部凌晨多次地震﻿﻿ 道路塌方橋面嚴重斷裂﻿

日本震完，台灣又震。台灣東部昨天凌晨發生多次地震，多段道路有落石、塌方，花蓮一條新建橋橋面嚴重斷裂。中央氣象局指不排除未來三日續有餘震。今次台東地震，達到黎克特制六點六級，全台有震感。中央氣象局指整夜餘震不斷，規模超過三級的至少有三十起，不排除未來三日會有規模五點五級以上餘震，花蓮及台東地區須特別注意。氣象局又指，近日全球似乎地震轉為活躍的現象。未來三日或有5.5級規模地震台灣民眾半夜被震醒，地震警報響不停，不少人徹夜難眠。受地震影響，花蓮玉里鎮的玉興橋新建橋橋面被震至嚴重斷裂，當局指該橋正做拓寬工程，新建的橋墩亦斷裂，損失估計超過五千萬台幣。玉里鎮一家碾米廠房震歪變形，有倒塌風險，警方在場拉起封鎖線。另外，屏東有一千多戶遭到停電，幾間晶片製造商包括台積電、聯電等，有機組故障，但沒有嚴重災情。東海岸多處路段出現落石，長濱鄉有約十噸重巨石掉落路面，連接東海岸與縱谷的玉長公路出現路面龜裂，當局加緊搶修後在下午四時恢復通車。台東縣縣長饒慶鈴提醒當地民眾盡量不要前往山區。台東一名老翁在家中被玻璃割傷，送院治理並無大礙。教育部統計全台有一百零三所學校出現災損，高雄市忠孝小學多間教室天花板輕鋼架變形，牆身產生裂縫。高雄一座有一百二十年歷史的劉德波洋樓，疑受地震影響令門楣倒塌，圍牆破落。今次地震是繼一九九九年集集大地震後，台灣規模排名第五名的地震。專家指出，這一兩年隱沒帶地震較過去活躍，容易與高樓產生共振導致搖晃感受會較大，稱未來不排除會發生規模八級以上海溝型地震。