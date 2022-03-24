天文台收逾十市民稱有震感

香港天文台表示，昨日凌晨一時四十二分台灣發生一次六點九級地震，震中位於北緯二十三點三六度，東經一百二十一點五六度附近，即花蓮之南約六十九公里。天文台接獲超過十名市民報告，稱感輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III（三）度，即室內有感，類似小型貨車駛過的震動。有網民於討論區形容有震感︰「屯門感受到幾下」；有人指「以為係錯覺」。不過，大多數人回應指，未有感受到震感，「完全無Feel」；亦有網民留言指「天佑台灣」。本港對上一次地震發生在本月十四日凌晨兩時半左右，當時全港多處均感受源自廣東的地震，天文台接獲超過八千名市民報告，表示感到輕微震動。