東航空難一黑盒尋回 損毀嚴重仍須確認

中國東方航空一架波音737-800客機垂直墜落廣西梧州，機身解體，當局連日展開搜救，機上兩個俗稱「黑盒子」飛行紀錄器其中一個或已找到，但仍須確認；當局在佈滿飛機殘骸的山區搜救，受大雨阻礙，一度暫緩，逾一百三十名機組人員及乘客至今下落不明。內地傳媒披露一段事故發生時的航空管制員呼叫失事航班的錄音，航機出事時未回應空管及附近航機。東方航空客機廣西梧州墜毀的空難，民航局下發通知，要求在前期行業安全督導工作的基礎上，立即開展為期二周的行業安全大檢查。有關搜救工作從未間斷，至今未發現倖存者。國務院調查組昨舉行新聞發佈會，指現場發現失事飛機其中一個「黑盒子」，但外觀破損，暫不確定是數據紀錄器，或是話音記錄器。民航事故調查中心主任毛延峰說，飛機出事時，航路上天氣適航，無危險天氣。東航雲南有限公司董事長孫世英指，該航班三位飛行員飛行執照和健康證都在有效期內，各人健康狀況良好、飛行經歷完備，符合要求。搜救工作遇大雨一度暫緩有消息指，涉事客機副機長為張正平，有近四十年的飛行經驗，是業內「祖師爺」級別的機師，過往至今，未發生過不安全事件，他曾榮獲民航局功勛飛行員獎章，成為東航第一批「五星機長」；原打算今年退休，豈料飛來橫禍，生死未卜。有航天專家日前回應內地傳媒時指，垂直俯衝墜機情況極為罕見，客機當日下午二時十七分保持巡航高度八千九百米進入廣州管制區，惟約三分鐘後飛機高度急劇下降。因此專家認為急降前發生甚麼事，至為關鍵。央視報道，梧州藤縣昨凌晨開始下起大雨，墮機現場積水，泥濘不堪，水深高至成人腳背，空氣伴隨一陣燃油味。受降雨量影響，大面積搜尋工作一度暫緩，及後恢復。報道指，雨後山區發生滑波，有泥土滑落至路面，人員緊急清理，把泥土掃走，方便救援車輛及人員進入。