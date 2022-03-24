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日報新聞 > 港聞

美股中段跌256點

2022-03-24 列印
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哈薩克輸油設施受損，須全面停止石油出口，油價抽升，美股則偏軟。杜指中段報三四五五○點，跌二百五十六點；納指則報一四○五○點，跌五十八點。滙控美國預託證券價格見五十二點七六港元，跌零點三九港元；騰訊則見三百七十四點四五港元，跌十四點五五港元。

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