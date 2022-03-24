檢測承辦商：一兩日有結果

政府前日恢復發出強制檢測公告，藍田、沙田、屯門等區檢測站昨都有市民冒雨排隊做核酸檢測。檢測承辦商負責人招彥燾向傳媒指，現時每日採樣量約一萬個，如重推強檢，料檢測人流會增加二至二點五倍，已安排多一倍人手去採樣及化驗，並指政府知道承辦商以前處理二萬至三萬個，相信會因此作調整。他又指，今次會確保一至兩日能提供檢測結果，並會在負責營運的檢測站設派籌機。