  • 2022年3月24日 星期四
  • 18º
  • 94%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 消費券強檢菜檔居安抗疫東航空難

日報新聞 > 港聞

伍家朗中招 退出瑞士球賽

2022-03-24 列印
Previous Next

香港羽毛球「一哥」伍家朗抵達瑞士後確診新冠肺炎，退出本周舉行的瑞士羽毛球公開賽。他指暫有輕微症狀，正在酒店隔離，康復後會返港。
  世界羽聯證實，各國多名選手因檢測陽性須退賽，國家隊亦有幾宗確診，已全隊退出瑞士公開賽。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd