﻿小學最早下月19日復課﻿ ﻿中學達九成接種可全日面授﻿

全港小學、國際學校及幼稚園最早下月十九日恢復面授課；政府指中學要待文憑試核心科目完結後，才全日復課，屆時除了所有老師接種兩針，學生接種率亦須提升至九成。現時疫苗通行證涵蓋教職員及訪客，特首林鄭月娥指會研究何時要求擴大至接種三針。教育局局長楊潤雄指爭取復活節假期後、最早下月十九日分批逐步復課，會安排小學、國際學校及幼稚園率先回校上課，但要待文憑試核心科目考完後，中學才恢復面授課堂。他又指中學如要恢復全日面授課堂，所有教職員須接種兩劑疫苗，九成學生要接種兩針。若學校有個別班級達標，該班級可優先恢復全日面授；如個別班級學生達標，學校可為他們額外安排半日非學術活動，例如音樂及體育活動等。此外，政府預計文憑試可如期下月二十二日開考，正探討能否安排特別考場，讓接受隔離或檢疫的考生應考。翻查資料，現時十二至十九歲青少年首針接種率達到九成半，第二針接種率為七成三。創知中學校長黃晶榕指農曆新年前，學校已有八成半學生接種，有信心達標。新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林指幼童接種率仍末達九成，建議復課初期先行網課，待疫情穩定才安排面授課。中學校長會主席連鎮邦希望政府及早與學界商量安排，高中生要準備文憑試，需要率先恢復面授課，呼籲盡早接種。