港府暫緩全民強制檢測，特首林鄭月娥指政府從未放棄做，但由於涉及大量資源，時機要掌握得好。對於立法會議員何君堯追問她何時進行全民檢測，她指現實沒有「水晶球」看疫情趨勢，重申全民強檢是在疫情「一早一末」的有用和有效手段，或疫情尾聲再考慮。林鄭月娥指暫緩推全民強檢對興建社區隔離設施沒大影響，因要有這些設施，將來才可推全民強檢。何君堯昨批評政府疫情應對失當，特首對全民強檢的態度模稜兩可，林鄭月娥指會繼續增加能力，在有需要時就會用這些力量。對於港大醫學院院長梁卓偉指本港應選擇「清零」或「走向風土病」，林鄭月娥指「研究畢竟是研究」，現實情況複雜得多，本港抗疫目標與國家一致，就是保護市民身體健康。