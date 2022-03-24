香港賽馬會災難防護應變教研中心 培育災難管理專才 共建安全社區

■香港賽馬會災難防護應變教研中心總監羅信堂先生分享開辦課程的初衷與困難。

■香港理工大學專業進修學院持續教育處總監張晉元博士分享課程特色。

近年世界各地頻繁發生災難，氣候環境變遷、新型病毒爆發和戰爭對人類造成不少威脅。香港賽馬會災難防護應變教研中心（下稱教研中心）於去年，與香港理工大學專業進修學院合作，首創「危急及災難管理高等證書」課程，為社會培育危急及災難應變專才。配合社會需求首設系統性災難防護應變課程香港賽馬會災難防護應變教研中心獲香港賽馬會慈善信託基金慷慨捐贈，於2014年在香港醫學專科學院的帶領下正式成立，一直致力於提升社會各界的災難防護及應變能力，建設安全社區。教研中心總監羅信堂先生表示，教研中心的目標是提供完善的平台，促進相關的知識交流和研究，從而提升社會的防災氛圍。教研中心在2019年進行了一項培訓需求調查，羅先生指：「調查發現本港缺乏危急及災難管理的課程，社會上雖有着重實務的技能訓練，如急救，但仍欠缺全面並有系統的相關管理學習，因此有需要為有關持份者提供這類型的培訓。」他期望課程能為有關機構訓練優秀的災難管理人才。他比喻說：「學員修畢課程後，就像一顆種子培植在有關機構中，期望種子能夠在機構發揮作用，在危急及災難事故發生之前、中、後，為機構做好準備、應對及復原的工作。」他相信畢業學員已經準備就緒，協助機構以至整個社會提升災難防護應變的能力。羅先生提及開辦課程的困難時，指課程內容較為冷門，加上疫情等種種因素，曾擔心收生問題，慶幸各個機構反應熱烈、踴躍報名，甚至有機構表示期望能增加學額。多元化課程內容專家講者授課香港理工大學專業進修學院持續教育處總監張晉元博士形容，「是次課程不論是內容，還是師資是史無前例的，亦是首個在這個範疇達到第四級資歷架構認證的課程。」「危急及災難管理高等證書」課程共分為六個單元，涵蓋風險分析、風險與資源管理、災難恢復與業務延續、領導與溝通等，以講授理論、個案研討、小組習作和實地考察等混合學習模式進行，有效地將理論知識與實用技能結合。課程師資雄厚，邀請到一眾不同界別的專家擔任客座講者，例如前天文台台長岺智明先生、香港紅十字會副秘書長林傳芃女士、前醫院管理局港島東聯網總監陸志聰醫生。張博士表示設計課程時沒有先例，「我們做了很多資料搜集，了解外地相類近的課程，再考慮到香港的情況與現行不同部門的政策，設計出貼合香港需求的課程。」聽聽學生的分享香港聖約翰救傷隊監督 梁惠芳梁同學表示：「修讀課程後最大的感受是值得，課程的內容十分豐富，不同層面的課題也有涵蓋。其中的個案研討能讓人身歷其境，了解到理論的實踐和統籌，從而讓思維變得廣闊而仔細。此外，在實地考察的時候，參觀了不同機構部門，例如海事處、天文台和消防及救護學院等，了解到他們的運作和學習其經驗，對於日後工作的協調溝通有很大的幫助，有助完善應對方案。」香港賽馬會保安經理 楊鴻偉楊同學認為：「課程能讓學員學習到不同的理論，學會運用公式評估風險，有助把資料數據即視化並具體地表達出來。課程中的個案研討和實地考察對學習理論和實際技巧結合很有幫助，讓學員了解到真實的個案並設身處地思考。在修讀課程後，讓我們了解到危急處理的先後次序和預視災難的必要性，能更準確地判斷處理方法，並檢討現有的方案。」