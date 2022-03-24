﻿國際七欖賽期辦金融論壇 財爺﻿：增金融機構投資信心

疫情後吸引更多人來港是政府重點工作，財政司司長陳茂波指計劃利用十一月舉行香港國際七人欖球賽時，舉辦最高級別的國際金融論壇，邀請中外金融機構的最高層人員，來港觀看欖球賽及進行對接、交流會。香港欖球總會行政總裁麥偉彬認為消息令人振奮，相信香港七欖可以成為商界的催化劑。陳茂波在港台節目表示，預算案中增加撥款給投資推廣署及旅發局，進行海外推廣，希望疫情後吸引更多人來港。他透露計劃利用在十一月舉行的香港國際七人欖球賽，舉辦最高級別的國際金融論壇，預料規模約一百至二百人，邀請環球及內地金融機構的最高層人員，來港觀看欖球賽及進行對接、交流會，讓這些決策人了解香港情況，而非只依靠媒體資料，擔心媒體資料不整全甚至有誤導，讓他們看到香港生活及經營環境好，有信心加大在港投資。他又指大灣區是國家重點戰略，亦是香港未來好大的市場，疫情前了解到不論日本或歐美商家都對大灣區發展有興趣，若十一月舉辦國際金融論壇，並能安排一程多站令有關人員到香港及大灣區， 形容是一起推動，不管商業或旅遊都會提升香港競爭力。另外，立法暫緩追租相關的條例草案昨在立法會進行首讀及二讀，陳茂波指第五波疫情對各行各業造成休克式的衝擊，租金是中小企經營成本的主要部份，暫緩追租是為陷入困境的指定行業租戶，提供喘息空間。