出錢出力出心思 蔡加讚加碼送暖

■蔡加讚送出簡易操作的電蒸爐，供營友翻熱食物。

正當全港各個「方艙醫院」陸續落成及投入服務，全國政協委員蔡加讚十分關注入住隔離人士的生活所需，不斷想方設法出錢出力出心思協助改善。由保安局「抗疫特遣隊」負責管理的方艙醫院社區隔離設施，是採用小區式管理，希望做到以人為本，簡化流程，讓輕症確診人士安全及安心地接受隔離檢疫，故一直密切了解營友日常遇到的問題，盡量解決。蔡加讚日前得悉，由於方艙醫院單位不少，入住市民愈來愈多，以至每次派飯餐時間頗長，部份較後派送的食物容易變涼。「將心比心，對於隔離人士來說，能夠吃到一口熱飯，是非常重要的。」為營友添電蒸爐翻熱食物他於是立即跟抗疫特遣隊溝通，大家想過多個解決方案，最終決定為隔離人士單位，加放一個簡易操作的電蒸爐，供營友翻熱食物。不過，謹慎為上，抗疫特遣隊先安排部份營友試用，並以「暖在方艙，照顧周到」為題，製作了多幅圖片解說及拍攝短片，教導如何使用電蒸爐及安全須知，結果獲得營友一致好評，更讚揚今次新增安排既實用又貼心。昨日，蔡加讚將第一批電蒸爐送到青衣方艙醫院，由保安局局長鄧炳強親自接收。他並答應加碼至合共送出五千個電蒸爐，稍後經由抗疫特遣隊分予各個方艙醫院的隔離人士單位使用。捐毛公仔玩具 為小朋友打氣其實早在青衣方艙醫院落成之初，當時正在北京出席全國政協會議的蔡加讚，已經因為知道有不少小朋友感染新冠病毒而入住方艙醫院，主動向抗疫特遣隊提出，捐贈一批毛公仔及益智玩具，送給接受隔離的小朋友，為他們打打氣。有參與派玩具及送電蒸爐的抗疫特遣隊成員說：「病毒無情，人間有愛！看見香港市民每日都過得好辛苦，我們都想用盡能力，為確診的市民苦中送暖，更感恩有社會賢達同樣關心營友的生活所需，出錢出力送上適切的物資，讓營友感受到即使被隔離，也絕對不孤單。」