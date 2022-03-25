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日報新聞 > 港聞

美股中段升201點

2022-03-25 列印
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投資者對於烏克蘭戰事，以及聯儲局加息的消息逐漸消化，美股杜指早段向好，但科技股則表現相對落後。杜指中段報三四五六○點，升二百零一點；納指則報一四○三六點，升一百一十四點。滙控美國預託證券價格見五十三點四港元，升零點七港元；騰訊則見三百五十八點九三港元，跌七點零七港元。

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