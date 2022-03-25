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新世界「愛互送」獲大家樂捐50萬餐券

2022-03-25 列印
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新世界發展推出大型捐贈配對平台「Share for Good，愛互送」，為疫下有需要人士送贈物資。新世界指「愛互送」推出短短數天，獲得不少善長和企業支持，包括大型餐飲集團大家樂捐出面額總值達五十萬元的餐飲現金券，部份已於前日率先送往十間參與的非牟利機構，以解基層溫飽問題，其餘餐飲現金券亦會於稍後陸續送出；而本港獨角獸Prenetics及華大基因亦各捐出一萬個快速抗原檢測包，下周初將陸續送出，攜手協助基層抗疫。


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