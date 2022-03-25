首輪消費券傳下月七日派

財政司司長陳茂波在新一份預算案中宣佈，向全港成年市民派發新一輪一萬元電子消費券。有傳媒引述消息指，首階段五千元最快於下月七日派發，相信目的為配合政府下個月放寬各項社交距離措施。不過，如市民去年登記領取電子消費券的支付平台帳戶已失效，或去年登記的八達通卡已遺失，須最遲今日填妥及郵寄相關表格，以更改電子帳戶或八達通卡。第二輪消費券將分為兩期發放，首輪五千元會根據市民去年選擇的平台自動發放，而餘下的五千元將於暑假派發，屆時除了現有的四間電子支付平台外，更會有其他平台供市民「轉會」。