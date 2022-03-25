不設睇樓 催付近三萬上期 虛假租盤 網上覓水魚

■假扮業主的騙徒，只發送單位照片給Cindy，拒絕讓她上門睇樓。

■荷里活華庭屬中產屋苑，實用面積五百多呎單位，月租約二萬六千元。

港人習慣網上虛擬消費，連搵屋也上網參觀，讓騙徒有機可乘。有市民上網尋找租盤，遇上假業主以筍價出租中產單位，圖騙取租金上期，幸該市民覺得可疑，不虞有詐，尋找樓盤資料，才發現租盤根本是虛假的。任文職的Cindy，跟母親居於大角咀一個三百多呎舊樓單位，月租一萬零五百元。近月租約到期，她上網搜尋租盤，「我們在銅鑼灣上班，想找港島租盤。」她在一個租屋網發現一個超筍租盤，「是上環荷里活華庭，中產屋苑，三百多呎月租只是九千五百元。」Cindy覺得划算，遂透過租屋網聯絡「業主」。Cindy說，自稱業主的男子，表現神秘，只以電郵跟她溝通，不肯見面，亦拒絕留電話，「他聲稱是建築師，沒家人親友，將到南美工作，想找一個能夠愛惜單位的租客替他看屋，租金便宜一點，也沒所謂。」Cindy多次要求親身睇單位，再作決定，但對方以不方便為由拒絕，「他再發給我一些單位照片，說看照片足以了解環境。那有人這樣兒戲。」該「業主」又要求Cindy提供自己和家人的個人資料，「如身份證副本、手提電話號碼和工作地點等，我回覆說，要落實租樓之後，才會提供。」揭發屋苑根本無細單位之後，「業主」表現心急，催促交易，告訴Cindy有數名租客對單位有興趣，如果Cindy真的想租，就要快人一步，「他叫我先把一個月租金和兩個月上期，即二萬八千五百元，傳入他的戶口，之後再電郵租約給我簽。我連業主真人也沒見過，當然不會過數。」Cindy覺可疑，上網查證，發現荷里活華庭根本不設三百呎細單位，「建築面積由七百至九百呎，最平月租兩萬六千多。我發現，他發給我的照片，景觀不是A單位的方向。」她在網上公開事件，「業主」再沒找她，出租帖子亦即時刪除，「沒想過租屋都會遇上騙案，好彩沒貪便宜，否則損失慘重。」美聯物業董事布少明表示，有些租客為了省回佣金，自己上網尋找業主放租的租盤，其實存在不少風險，「租客無法肯定對方是否業主，有可能被騙租金。」他提醒網上搵盤的租客，如對方聲稱不能睇樓，又或租金低於巿價很多，就要提高警剔，「不能睇樓，都不知單位有甚麼問題，而騙徒亦會以超低租金作餌，吸引租客上當。」他建議市民找地產代理協助，「地產公司會在田土廳做查冊，肯定業主身份，對租客有保障。」