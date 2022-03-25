首輪消費券傳下月七日派

不過，如市民去年登記領取電子消費券的支付平台帳戶已失效，或去年登記的八達通卡已遺失，須最遲今日填妥及郵寄相關表格，以更改電子帳戶或八達通卡。
第二輪消費券將分為兩期發放，首輪五千元會根據市民去年選擇的平台自動發放，而餘下的五千元將於暑假派發，屆時除了現有的四間電子支付平台外，更會有其他平台供市民「轉會」。
港人習慣網上虛擬消費，連搵屋也上網參觀，讓騙徒有機可乘。有市民上網尋找租盤，遇上假業主以筍價出租中產單位，圖騙取租金上期，幸該市民覺得可疑，不虞有詐，尋找樓盤資料，才發現租盤根本是虛假的。任文職的Ci...
2022-03-25
中國東方航空一架波音737-800客機二十日在廣西梧州山區墜毀，航班編號MU5735，機上一百二十三名乘客及九名機組人員目前仍下落不明。當局已經連日展開搜索行動，發現飛機殘骸一百八十三份和部份遇難者遺...
2022-03-25
俄羅斯入侵烏克蘭，戰事踏入第二個月，俄軍未能攻克首都基輔，但炸毀一條通往基輔的重要橋樑，切斷北部城市切爾尼戈夫與外界連繫，目前有十五萬人受困於此。俄烏雙方在基輔激戰。美國國防部指出，俄軍撤退到基輔以東...
2022-03-25
據《星島地產網》報道，中原地產高級資深分區營業經理陳偉業表示，東涌水藍‧天岸新近錄得6座極高層B室成交，面積568方呎，兩房套房，享一線全機場海景，附帶簇新裝修。單位於今年1月開始放盤，開價930萬元...
2022-03-25
投資者對於烏克蘭戰事及聯儲局加息的消息逐漸消化，加上美國初領失業救濟人數降至18.7萬，為50年來新低，美股杜指周四早段向好。美股杜指曾升199點，至34558點，升幅為0.58%。標普指數亦升0.6...
2022-03-25
葡萄牙和意大利要在世界盃歐洲區附加賽C組決賽會師，先要在今晚四強分別主場分別淘汰土耳其及北馬其頓。為此，葡軍射手C朗拿度先要跟後輩擦出火花；意軍翼鋒恩斯治尼每次為國披甲表現特別勇猛的本色，勢在今仗領軍...
2022-03-24
MIRROR的AK（江𤒹生）和Alton（王智德）首度合唱歌曲《REBOUND》的MV，短短兩周已逾230萬點擊。Alton感激兄弟相邀做歌，亦禮上往來邀請對方擔任他以電單車為主題的新節目主持，AK大...
2022-03-25
各行各業深受疫情衝擊，失業率有回升之趨勢，尤其基層市民失業即手停口停。由政府推出的「臨時失業支援」，是為「及時雨」，計劃由本周三起接受申請，三日內收到近十萬人申請，反映基層生活拮据，急需援手。對於不少...
2022-03-25
昨晚賽事在變化地舉行，羅富全憑「翡翠鳳凰」、「三生有運」和「有主意」中三元，而為前駒建功的田泰安另憑何廄「包裝大獎」起孖，可惜騎師王最終仍不敵同分的莫雷拉，因為後者除了勝出蔡廄「奇寶」和賀廄「幸運飛彈...
2022-03-24