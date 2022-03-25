市民避打針 求買確診者口水

「疫苗通行證」第三階段提早於五月底實施，屆時市民進入表列處所，須打齊三針新冠疫苗，但有市民為避過打針，竟出招買確診者口水。一名早前確診網民於社交平台指，收到一封陌生人私訊，查問可否「借口水」，因為不想打第三針，更指可給予五百元「薄酬」。但發文者指明白有人憂慮要打第三針，直言「但咁做真係好唔得，隨時害咗人，惹法律責任」。帖文引起不少網民討論，有網民估計買家想直接將確診者口水交給當局化驗，製造自己中招的假象，亦有人笑言沒有想過口水可以如此值錢，「一中肺炎，升價十倍」，有人亦提醒，此舉或會觸犯偽造文書罪，呼籲小心。