疫情回落至近月低位 酒樓重開 加薪兩成搶人

本港昨新增一萬四百零五宗新冠病毒確診個案，是近一個月以來最低數字。疫情逐步回落，多家酒樓如新光酒樓集團及倫敦大酒樓等，紛紛決定下月一日重開，有望刺激市道；但業界指面對不少營運壓力，如需提升兩成薪酬來重新招聘人手、部份貴價食材價錢上漲五成至一倍，希望在下月發放消費券及五月八日母親節帶動下，生意陸續回升。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅預料到六至七月時，市民在室外毋須再戴口罩，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮回應指難預測未來疫情走勢，呼籲市民繼續遵守社交距離措施，任何時候都要戴好口罩。新確診的約一萬宗個案，當中四千五百多宗經核酸檢測確診，有近六千宗為快速檢測陽性呈報個案。孔繁毅：六七月或毋須戴口罩當局昨天圍封大埔廣福邨廣崇樓、廣智樓、廣惠樓、廣禮樓，以及黃大仙東頭（二）邨祥東樓。同時，本港再多一百九十二名患者離世，死亡率升至百分之零點六一。不少酒樓等食肆自二月疫情嚴峻時暫停營業，隨着政府宣佈四月二十一日陸續放寬晚市堂食等防疫措施，新光酒樓集團常務董事總經理胡珠向本報表示，集團旗下的新光酒樓、百樂門及鳳城酒家，會在四月一日重開，他坦言重新營運面對不少壓力，如飲食業人手在疫情嚴峻時，料有近半人手流失，如酒樓食肆陸續恢復正常營運，估計要多兩成人工成本以招兵賣馬。他指貴價食材如鮑參翅肚，酒樓都會做好準備，但價錢不斷上升，如日本元貝在年多前為三百多元一斤，現在要五、六百元一斤；貴價魚如東星斑每斤都貴四至五成。政府計劃四月發放五千元電子消費券，胡珠形容是「一點燭光」，冀酒樓捱至五月八日母親節餐飲高峰期，可為業界帶來生機。冀消費券刺激市道倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠亦指酒樓早前停業，而四月首階段放寬防疫措施，決定四月一日重開。他強調鮑魚、魚翅等乾貨貴價食材，早前已儲存在倉庫，就算開業後供不應求，「一到兩日就可以補貨」。至於濕貨如貴價海鮮等需要即日訂購，相信問題亦不大。但蘇承認大部份食材入貨價均比以前為高，「例如一斤海鮮入貨價一千三百元，我哋大概一千四百元賣返出去，唔會升價太多」。另外，原定三月二十日復業的明星海鮮酒家集團，日前稱因人手安排問題，延至下月一日全線復業。