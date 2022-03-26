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防疫服務包擬下月初派發

2022-03-26 列印
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政府最快下月初開始向全港市民派發防疫服務包，計劃七日內透過不同渠道完成派發，服務包包括兩盒抗疫中成藥、二十份快速檢測包、二十個KN95口罩，以及抗疫資訊手冊和心意卡。

政府會於本月三十日開始，安排一萬名義工及公務員包裝物資包，下月初交由房屋署、物業管理公司和義工等協助分發。如有住戶無應門，當局會留下字條提醒居民領取，亦會設立街站派發點，領取的市民須作簡單登記，相信市民會自律，真正有需要才會領取。

特首林鄭月娥指服務包內的物資相信足夠一般家庭使用，如家庭成員較多，相信義工派發時會彈性處理，亦呼籲市民可頻密使用快測，若確診便申報，讓政府提供適切支援。

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