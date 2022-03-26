林鄭：錯過黃金時間為長者打針

第五波疫情下，不少染疫長者不幸離世，特首林鄭月娥指儘管全世界公認長者打針可減死亡率，但放於香港就有爭議性，無論政治或法律爭議，或家人反對，都是困擾當局的現實情況，直言現時已錯過黃金時間為長者打針，但強調無公佈藉法律手段為院舍長者打疫苗。安老服務協會主席陳志育指社署已向安老院舍負責人發信，指若有長者希望打復必泰，署方會盡量安排上門接種，而各院舍未來會繼續派職員，聯絡不願讓長者接種的家屬進行解說；如家人堅持，院方會交給醫療機構由醫生盡最後努力，親自游說接種，過去有逾半成家屬有機會「回心轉意」。他亦建議政府參考新加坡做法，無接種的長者一旦染疫，家屬要自行承擔相關醫療費用。