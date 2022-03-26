童樂居再多兩女職員被捕

香港保護兒童會轄下的「童樂居」，多名職員涉虐待多名嬰幼兒先後被捕，警方跟進調查，再多兩名院舍女職員落網，事件累計三十四人被捕。西九龍總區重案組繼續跟進調查，昨日在旺角區拘捕多兩名院舍女職員，年齡分別為四十九歲及五十七歲，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，並對事件視若無睹被捕，現已獲准保釋候查。警方指已完成現階段的調查，合共拘捕三十四人，總涉及四十名幼童。「童樂居」早前被揭集體虐兒事件，多名幼童遭到職員掌摑、扯頭髮、掟落地等暴力對待。