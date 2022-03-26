十一家國際航空公司日前聯署去信特首林鄭月娥，呼籲取消對貨機機組人員起飛前及抵港的檢測要求，林鄭月娥昨指已轉交運房局跟進，但強調港府仍堅守外防輸入政策，否則與內地或海外通關的機會會隨之降低。同時，財政司司長陳茂波強調如果達不到「動態清零」，香港就難以跟內地恢復通關，對香港的經濟影響將會更大。林鄭月娥確認收到有關信件，已交由運房局跟進，待當局考慮完畢後，若有新措施將公布。她強調港府仍堅守外防輸入政策，否則與內地或海外通關的機會會隨之降低，而且世界各地疫情仍然未止，認為暫不應放鬆警惕，以確保香港可以盡早度過第五波疫情。政府早前宣佈將取消九國客機的「禁飛令」，但仍維持航線熔斷機制及機組人員檢測規定。英國航空、美國聯合航空、日本航空等十一家國際航空公司，周三聯署去信林鄭，指香港是亞洲唯一一個要求機組人員來港前及入境後，接受檢測的司法管轄區，令機組人員有被送往檢疫的風險，措施干擾航空公司運作，建議香港仿效內地，對貨機人員進行閉環管理，以恢復航班在香港中轉和正常營運。此外，陳茂波接受傳媒訪問時指，第五波疫情對香港經濟有很大打擊，目前最基本的是盡快把疫情壓下去，爭取跟內地通關，因為對外商而言，除香港以外，內地市場其實更重要，故跟內地實現通關，自由進出，才是吸引，否則對香港的經濟影響更大。