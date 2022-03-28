網民穿梭各區 拍攝「罪證」 主婦設網上專頁 踢爆商販街霸惡行

日前長沙灣一菜檔的貨物阻街，公職人員干涉，反遭檔販辱罵，其後食環人員遂聯同警員到場拉人，全城關注。原來，有網民一早不滿檔販霸佔街道擺貨叫賣，「唔俾條路人行」，在社交平台組成「阻街關注組」，成員穿梭各區拍攝阻街惡行，爭取出行空間。近日網上湧現多個踢爆各區商舖霸佔路面的關注組專頁，都是這個月內先後成立，其中一個面世短短兩周，即吸納二千五百多名網民加入。這些專頁的成員，每天會上載各區店舖貨物阻街的照片，當中大多數為菜檔和水果檔。其中一個名為「18區阻街霸路 不良經營店舖關注組」專頁，版主阿May（化名）是一名家庭主婦，她個多星期前成立這專頁，是想集合網民力量，向這些阻街店舖說不，「有些菜檔和水果檔十分自私，為了做多點生意，舖頭不夠地方，就將貨物霸佔路面，將行人路私有化，不但影響環境衛生，還嚴重阻礙街坊使用道路。」她說，霸佔路面的店舖，多數位於買餸地方，本來已人多擠逼，阻街貨物令人寸步難行，「見過老人家被菜籃絆倒跌低，一些推嬰兒車的主婦，根本想行也行不到，唯有行出馬路，很危險的。」她說，多數街坊為免麻煩，對霸街惡行敢怒不敢言，「有時有街坊看不過眼，跟檔販爭拗，不過班檔販一定惡過你。」阿May說，就算店舖關門後，情況不見改善，「他們多數在晚上九時後落貨，一箱箱貨物就這樣擺在行人路，很離譜。」街坊理論反遭怒罵阿May指專頁成立後，不少網民身同受感，每天積極更新各區檔販阻街行為，「每區都有，但很多網民覺得，長沙灣、西貢和大埔是重災區，阻街情況最嚴重。」她說，阻街問題會惡性循環，「一間舖霸路，其他舖頭不想蝕底，有樣學樣。」她說，食環署職員有採取行動，但收隊之後，檔販又故態復萌。她希望食環署多向違規店舖發出定額罰款告票，加大阻嚇力。冀食環發告票加大阻嚇力為了踢爆無良店舖阻街惡行，阿May和專頁成員會冒險到場拍攝，「那些店舖的職員都不是善男信女，個個樣子凶神惡煞，警覺性又很高，發現有人拍照，眼睥睥，有時甚至爆粗口，我試過行近少少影，立即有個金毛男子鬧我。」阿May坦言，自上周長沙灣有檔販被檢控後，阻街店舖一定加強戒備，之後去拍照，更加小心，「擔心遭人報復，惟有自己小心點。」但她相信，只要集合網民力量，繼續揭露阻街霸路惡行，會有一定阻嚇作用。