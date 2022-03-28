遇上店舖物品阻街，市民希望食環人員加強執法，但政府第一標準薪級員工總會財務主任葉陰德說，食環人員處理店舖阻路問題上「非常被動」，既要面臨店舖人多，他們人少，亦無奈看着商販在當下勸喻後收起物品，轉個頭又擺回原狀，若一旦人員強硬執法，更會被指阻人做生意。葉陰德說，人員勸喻阻街時，不時會與商販發生口角，有機會是雙方態度、言語上有誤會引起，「間唔時」亦發生較激烈衝突。不過，他坦言，不少商販在人員勸喻後，會將阻街的物品暫時收起，但當人員離開後，他們又將物品放回原位，「除非搵人棟係到」，否則問題難以解決，但如果要處理多區問題，當局人手相當不足，不是巡視可以解決。他說，若人員強硬執法，充公阻路物品，又會被市民斥責不近人情，坦言「食環同事非常被動」。