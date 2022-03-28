兩地標準不一 低於40仍被視為陽性 曾確診港人返內地 低CT值隨時入院隔離

■港珠澳大橋香港口岸，港人等候過關。

內地為防港人輸入病毒，要求港人按指引，須向內地認可的香港機構取核酸陰性報告方可入境，不料有港人到內地才被告知兩地的要求不一，CT值低於四十者仍會被認為是陽性，須送醫隔離，有關港人坦言：「這情況都不知道，導致我在港取得陰性報告，以為回內地是沒有風險的。」港人鄭先生本月中確診，症狀輕微，第五天快檢呈陰性，痊瘉後約一周他返內地。按港、深、珠海口岸指引，符合通關條件的港人，須獲由粵港認可三十三間香港定點核酸檢測機構發的陰性報告，通關前四十八小時內採樣。鄭按程序順利通過港珠澳大橋香港口岸。同批12旅客三人被送隔離珠海口岸要求入境者現場做核酸採樣，再分配入隔離酒店。不料，他當晚被告知其核酸檢測陽性，須送入醫院隔離。同批旅客十二人中，當晚有三人被送入醫院隔離。酒店對他說，過關到酒店後被通知核酸陽性者不少，「每一批都有，約每四個有一個。」鄭先生被送入中山大學附屬第五醫院，當晚CT值三十四，同車送院兩女士CT值分別為三十七和三十九。按衞健委規例，解除隔離管理及出院標準修改為，連續兩次檢測CT值均大於或等於三十五。院方認可最新出院標準，鄭先生被告知「只要CT值連續兩次都在三十五以上，就可回酒店隔離。」事實上，出院CT值放鬆至三十五，對港人入境內地後的核酸檢測來說並不適用。和鄭先生同車的兩位女士證明，即使CT值逾三十五但仍未達四十，仍會被送院隔離。鄭先生在醫院檢測CT值、核酸結果、驗血及大小便等，因沒不適，院方亦沒開藥，醫生說；「絕大部份是確診後康復者，身體有症狀者很少。」按新版診療方案，確診患者出院後居家監測七天即可，但這項不適用於香港入境者。鄭先生從其他隔離人士得知，有港人在醫院隔離期間，恰逢衞健委發新版診療方案，該院認為這人符合出院條件，便被放出去珠海居家隔離。這導致一個不合理情況，這人在酒店和醫院隔離時間共七天，但和他同批過關、沒送院的同行旅客要在酒店隔離十四天。「不過這個情況，該醫院已經糾正過來了。」鄭先生說，他屬於從香港入境內地者，無論在醫院還是酒店隔離，必須滿十四天才能解除隔離，不符合居家監測七天的新規。過關到內地一波三折，鄭先生認為，應讓香港市民知道兩地標準不一，內地特別要求看CT值，不符合內地檢測標準的港人，雖然無身體不適，仍被送院隔離，這也給珠海和其他城市造成不必要的醫療壓力。港大：33至45 無傳染性港大李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學家金冬雁指，內地和香港對是否確診、CT值的要求不相同，「香港只有核酸陰和陽之分，基本上CT值在三十以上，在香港不會被當做陽性。香港出院標準進一步放鬆，CT值僅作為參考，甚至沒有硬性規定是三十才能出院了。」他介紹，CT值為三十三到四十五之間的人士基本是假陽性，沒有病毒傳染性。